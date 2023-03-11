Підрозділи "Гвардії наступу" вже майже сформовані - МВС

До підрозділів штурмової "Гвардії наступу" вже майже набрали необхідну кількість добровольців. Наразі набирають людей для формування резервів, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Від початку лютого 2023 року 28 тисяч добровольців подали заявки на вступ до "Гвардії наступу" України. Наразі підрозділи вже практично сформовані, йде набір для формування резервів. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону в суботу, 11 березня.

"Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни. І там не всі витримують, тому що головне - зберегти життя та здоров’я кожному військовому. Від цього залежить і успішність виконання бойових операцій, і стійкість всього підрозділу", - розповів він.

Клименко також додав, що навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної слуужби та Національної поліції.

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Що таке "Гвардія наступу"

"Гвардія наступу" - штурмові бригади, які у лютому 2023 року почало формувати МВС України, і до яких можуть вступати добровольці. Вони націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Загалом формується вісім бригад "Гвардії наступу".

За даними МВС, основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. У першу чергу - люди, які пройшли бойові дії у 2014-2015 роках і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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