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Українські військові коло БахмутаФото: Narciso Contreras/Anadolu Agency/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ продовжать оборону Бахмута - рішення ставки

Ольга Журавльова
1 год. тому

Військово-політичне керівництво України на чолі з Зеленським ухвалило рішення і надалі утримувати Бахмут.

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів засідання ставки Верховного головнокомандувача щодо актуальної ситуації на фронті.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

У засіданні взяли участь зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі військ та члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

На засіданні також йшлося про забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ. Конкретних рішень щодо цього цих питань не озвучили.

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