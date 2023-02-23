Росія готує новий штурм Вугледара - розвідка Великобританії

РФ готує новий наступ в районі Вугледара, однак навряд має для цього необхідні сили, зазначають у розвідці Великобританії. У районі Бахмута тривають важкі бої, але ЗСУ зберігають лінії постачання.

Російські війська, ймовірно, готуються до чергового наступу в районі Вугледара Донецької області, попри невдалі атаки на цьому напрямі протягом лютого, повідомила у четвер, 23 лютого, військова розвідка Великобританії у щоденному огляді, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

Розвідники зауважують, що за наступ на цьому напрямі, швидше за все, досі відповідає командувач Східного військового РФ Рустам Мурадов. Він, ймовірно, "перебуває під сильним тиском", через різку критику "з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач". "Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив", - зазначають в Лондоні.

10 лютого британська військова розвідка повідомляла про втрату росіянами щонайменше 30 одиниць бронетехніки через невдалу спробу штурму Вугледара. Про значні втрати російських підрозділів у техніці і живій силі на цьому напрямі заявляли і в Україні. Зокрема, що там розбили 155-у бригаду морської піхоти РФ.

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Україна зберігає шляхи постачання Бахмуту

Також у звіті розвідки наголошується, що протягом останніх двох діб тривають важкі бої в районі Бахмута на Донеччині. "Українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на західному напрямку, незважаючи на повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів", - наголошується у звіті.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого, щоб "відзначити" річницю вторгнення в Україну.

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