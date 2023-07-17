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Сирський: Росіяни наступають на Куп'янському напрямку

Євгенія Наконечна
56 хв. тому

Росіяни перекидають додаткові сили в район Бахмута, щоб стримати українській наступ, повідомив комадувач ЗСУ Олександр Сирський після візиту на передову.

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Українські солдати поблизу Бахмута
Українські солдати поблизу БахмутаФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Російська армія перекидає додаткові сили в район Бахмута, щоб стримати український наступ, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський за підсумками візиту на передові позиції українських сил в понеділок, 17 липня. При цьому на Куп'янському напрямку росіяни перейшли до наступу,додав він.

"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Водночас ворог перейшов у наступ на Куп'янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - розповів Сирський. Він зазначив, що під час поїздки зустрівся з війскослужбовцями всіх бойових бригад.

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100 тисяч російських військових на лимано-куп'янському напрямку

Як заявив в ефірі національного телемарафону у понеділок речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, російські окупанти зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів. "На лимано-куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання - більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ. Для розуміння - на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч", - зазначив Череватий.

У щоденному вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ також наголошують на складній ситуації на східному напрямку. Там відзначають, що російські військові зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. "Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень", - йдеться у повідомлення на офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Водночас повідомляться, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вже повідомляла про наступ РФ на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас, за її словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово рухалися вперед.

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