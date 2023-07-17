  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Контрнаступ України: за тиждень звільнено 18 кв.км території

Олександр Куницький
2 год. тому

За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Сили оборони за час наступу звільнили 210,5 квадратних кілометрів територій.

https://p.dw.com/p/4Tyul
Українські військові на Донеччині
Українські військові на ДонеччиніФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 17 липня, повідомила, що за минулий тиждень в результаті наступальних дій українські захисники на Сході і Півдні країни звільнили майже 18 квадратних кілометрів території.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом (Схід і Південь) звільнено майже 18 кв. км", - написала Маляр у Telegram.

У цілому за час наступу звільнена площа становить 210,5 квадратних кілометрів, додала заступниця глави оборонного відомства. 

10 липня у генеральному штабі міноборони повідомляли про просування за тиждень підрозділів ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках на понад один кілометр та про загальну площу деокупованої на цих напрямках території у 169 квадратних кілометрів

Читайте також: ISW: Україна змінила стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

Раніше голова військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО) Роб Бауер на початку липня констатував, щоконтрнаступ України є надзвичайно складною операцією, тому "не дивно", що він просувається повільно. Однією з причин цього є те, що Росія вибудувала кілька ліній оборони та замінувала території, які контролювала. 

Нагадаємо, під час осіннього контрнаступу на Харківщині у період з 6 до 13 вересня  повідомлялося про звільнення ЗСУ 3800 квадратних кілометрів території, понад 300 населених пунктівта близько 150 тисяч населення. 

Як ЗСУ використовують хай-тек на передовій

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Керченський міст вранці 17 липня 2023 року

МЗС РФ звинувачує в атаці на міст Київ та спецслужби Заходу

Політика45 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Політика14 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Економіка14 липня 2023 р.
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Суспільство14 липня 2023 р.
external

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Суспільство14 липня 2023 р.07:32 хв.
Люди біля монументу, що вшановує радянську армію. Софія, 9 березня 2023 року

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Історія14 липня 2023 р.
external

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку