Контрнаступ України: за тиждень звільнено 18 кв.км території

За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Сили оборони за час наступу звільнили 210,5 квадратних кілометрів територій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 17 липня, повідомила, що за минулий тиждень в результаті наступальних дій українські захисники на Сході і Півдні країни звільнили майже 18 квадратних кілометрів території.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом (Схід і Південь) звільнено майже 18 кв. км", - написала Маляр у Telegram.

У цілому за час наступу звільнена площа становить 210,5 квадратних кілометрів, додала заступниця глави оборонного відомства.

10 липня у генеральному штабі міноборони повідомляли про просування за тиждень підрозділів ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках на понад один кілометр та про загальну площу деокупованої на цих напрямках території у 169 квадратних кілометрів.

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Раніше голова військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО) Роб Бауер на початку липня констатував, щоконтрнаступ України є надзвичайно складною операцією, тому "не дивно", що він просувається повільно. Однією з причин цього є те, що Росія вибудувала кілька ліній оборони та замінувала території, які контролювала.

Нагадаємо, під час осіннього контрнаступу на Харківщині у період з 6 до 13 вересня повідомлялося про звільнення ЗСУ 3800 квадратних кілометрів території, понад 300 населених пунктівта близько 150 тисяч населення.