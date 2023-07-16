У міноборони повідомили про загострення ситуації на Сході

На Куп'янському, Авдіівському та Мар'їнському напрямках РФ проводить наступальні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водночас українські захисники рухаються на Бахмутському напрямку.

Ситуація на Сході України загострилася, РФ наступає на Куп'янському, Авдіівському та Мар'їнському напрямках. Про це у неділю, 16 липня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп'янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - написала вона у Telegram.

Також, за словами Маляр, РФ продовжує наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але українські оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Там тривають гарячі бої без зміни положень, додала вона.

Водночас на Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово рухаються вперед, зауважила Маляр. "На південному фланзі довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас", - наголосила вона.

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Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що українські військові змогли досягнути значних тактичних успіхів в районі Бахмута на Донеччині. 3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.