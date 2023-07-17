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З Вовчанської громади обов'язково евакуюють дітей - ОВА

Євгенія Наконечна
13 хв. тому

В Харківській ОВА ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей Вовчанської громади області через постійні обстріли. Наразі мова йде про 194 дітей.

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Евакуйований із зони бойових дій хлопчик. Листопад 2022
Евакуація з ПокровськаФото: Anatolii Stepanov/AFP

Рішення про обов'язкову евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області ухвалили у раді оборони області у понеділок, 17 липня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що територія громади щодня зазнає російських обстрілів з різних типів озброєнь.

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"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дітей. Попередньо це буде до Харкова", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону. Потім, за бажанням, можливо розміститись у Полтавській і Рівненській областях, додав чиновник.

Навесні повідомлялось про обов'язкову евакуацію Куп'янського району області, де на той момент тривали запеклі бої. Всім евакуйованим обіцяли гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

Кабмін України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова примусова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника. 

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