З Вовчанської громади обов'язково евакуюють дітей - ОВА
Рішення про обов'язкову евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області ухвалили у раді оборони області у понеділок, 17 липня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що територія громади щодня зазнає російських обстрілів з різних типів озброєнь.
Читайте також: Обов'язкова евакуація: як вивозять людей з Донеччини
"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дітей. Попередньо це буде до Харкова", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону. Потім, за бажанням, можливо розміститись у Полтавській і Рівненській областях, додав чиновник.
Навесні повідомлялось про обов'язкову евакуацію Куп'янського району області, де на той момент тривали запеклі бої. Всім евакуйованим обіцяли гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.
Кабмін України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова примусова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника.