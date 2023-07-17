З Вовчанської громади обов'язково евакуюють дітей - ОВА

В Харківській ОВА ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей Вовчанської громади області через постійні обстріли. Наразі мова йде про 194 дітей.

Рішення про обов'язкову евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області ухвалили у раді оборони області у понеділок, 17 липня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що територія громади щодня зазнає російських обстрілів з різних типів озброєнь.

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"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дітей. Попередньо це буде до Харкова", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону. Потім, за бажанням, можливо розміститись у Полтавській і Рівненській областях, додав чиновник.

Навесні повідомлялось про обов'язкову евакуацію Куп'янського району області, де на той момент тривали запеклі бої. Всім евакуйованим обіцяли гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

Кабмін України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова примусова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника.