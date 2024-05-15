ISW: Темпи наступу РФ на Харківщині сповільнилися за добу

В ISW припускають, що війська РФ, скоріше, намагаються створити "буферну зону" в районі кордону, аніж просунутися у Харківській області глибше.

Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнилися за останні 24 години, а війська РФ, скоріше, надають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, аніж більш глибокому проникненню на територію регіону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за вівторок, 14 травня.

Ця оцінка збігається з нещодавніми заявами українських військових, зокрема начальника Головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова, про те, що ситуація на Харківщині від ночі на 14 травня "стабілізується".

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Нова тактика армії РФ біля Вовчанська

За даними кількох російських і українських джерел ISW, російські війська використовують нову тактику поблизу Вовчанська - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти людей проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу. Це ж підтверджують кадри з безпілотника, зняті імовірно у Вовчанську, які демонструють діяльність піхоти РФ в складі невеликих штурмових груп.

На думку аналітиків, така тактика може сприяти збільшенню втрат особового складу і техніки РФ, а також сповільненню загального темпу російського наступу на цьому напрямку.

Згідно з припущеннями начальника генерального штабу Збройних сил України Анатолія Баргилевича, російські війська втратили до 1740 солдатів на цьому напрямку лише за одну з діб, що є дуже високим показником втрат, вказують аналітики. ISW не може незалежно підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат може відповідати загальному уповільненню темпів наступальних операцій, яке спостерігалося 14 травня.

"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно повільнішими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і створенні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання зусиль на напрямку Липців і Вовчанська та створенні "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області", - припускають експерти.

Генштаб: ЗСУ довелося відійти на нові позиції в районах Лук’янців та Вовчанська

За даними Генштабу ЗСУ станом на 23:00 14 травня, українським підрозділам довелося відійти на нові позиції в районах Лук’янців та Вовчанська. Рішення про переміщення військових на вигідніші позиції було ухвалене для збереження життя військовослужбовців та уникнення втрат, пояснили в генштабі ЗСУ.

"Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", - йдеться у повідомленні генштабу.

Загалом за 14 травня на Харківському напрямку ЗСУ відбили 11 атак військ РФ зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ. Станом на пізній вечір бойові зіткнення тривали, повідомили у ГШ ЗСУ.

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