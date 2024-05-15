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На тлі наступу РФ: Зеленський скасував усі міжнародні заходи

Анастасія Шепелева
15 травня 2024 р.

Через наступ військ РФ на Харківщині Зеленський розпорядився перенести міжнародні заходи за його участі, зокрема візити до Іспанії та Португалії.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Gints Ivuskans/AFP

На тлі наступу російських військ на півночі Харківщини президент України Володимир Зеленський доручив перенести усі міжнародні заходи за його участі, заплановані найближчими днями. Про це повідомив речник президента Сергій Нікіфоров у середу, 15 червня, за підсумками щоденної селекторної наради.

"Ми вдячні партнерам за розуміння", - написав Нікіфоров у Facebook. Крім того, за словами речника президента, на нараді Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Збройних сил України Анатолія Баргилевича.

"На місці (йдеться про Харківську область. - Ред.) працюють командувачі ДПСУ (Державної прикордонної служби. - Ред.), НГУ (Національної гвардії. - Ред.) та безпосередньо Головком (ЗСУ. - Ред.) Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки - ГУР (Головне управління розвідки міноборони. - Ред.) та СЗР (Служба зовнішньої розвідки. - Ред.) - бачать усі ймовірні кроки противника", - запевнив Нікіфіров.

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Зеленський скасував візити в Іспанію і Португалію

Серед скасованих заходів за участі Зеленського - його візити в Іспанію та Португалію, повідомляє агенція Reuters.

Зокрема, 17 травня Зеленський мав відвідати Мадрид та зустрітися з королем Іспанії Феліпе VI, іспанська сторона готувала на честь українського лідера прийом та обід. Очікувалося також, що Зеленський  підпише двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом. Втім, як розповіли агенції джерела в іспанському уряді, Зеленський не приїде до Іспанії цього тижня.

Речник португальського уряду, своєю чергою, теж заявив, що президент України скасував візит, але не назвав причини.

Нагадаємо, що раніше Україна підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

1 травня Зеленський анонсував ще сім двосторонніх безпекових угод, зокрема з США.

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