Зеленський в Іспанії днями підпише безпекову угоду - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною з головою уряду Іспанії Педро Санчесом. Про це у понеділок, 13 травня, повідомило видання El Pais, пославшись на джерела в іспанському уряді.

"Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча минулого жовтня він уже був на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді", - йдеться у повідомленні іспанського видання.

Нагадаємо, наприкінці березня в Офісі президента (ОП) України повідомили про те, що Володимир Зеленський під час розмови з Педро Санчесом домовився прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Раніше Україна підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

У квітня пресслужба ОП повідомила про те, що Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна готує "взірцеву" безпекову угоду зі США.