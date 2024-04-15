Безпекові угоди підписані вже з 9 державами - Зеленський

Безпекові угоди з Україною вже підписали Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Триває робота над новими угодами з іншими країнами, заявив Зеленський.

Україна підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами, повідомив у понеділок, 15 квітня, президент Володимир Зеленський.

"Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Вже дев'ять безпекових угод забезпечують непохитну підтримку України. Працюємо над новими угодами з іншими країнами", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що у 12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" (G7) взяли на себе зобов'язання надавати Україні всеохоплюючу та довгострокову допомогу у сфері безпеки та сприяти її економічній стійкості.

Країни G7 мали намір розробити для України "конкретні, двосторонні та довгострокові зобов'язання та домовленості" в галузі безпеки. Текст відповідної декларації був оприлюднений лідерами "Великої сімки" - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, а також президентами Європейської ради та Європейської комісії.

Згодом з проханням приєднатися до підписантів цієї декларації, долучившись до G7 у її підтримці України, виступили низка країн країни: Албанія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Косово, Латвія, Литва, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Швеція.

Двосторонні безпекові угоди

Для реалізації цих домовленостей Україна та країни-партнери украдають двосторонні безпекові угоди. Першу безпекову угоду, з Великобританією, Зеленський підписав 12 січня, під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

16 лютого Зеленський під час візиту в Берлін підписав двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Того ж дня аналогічну угоду голова української держави підписав у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

22 лютого Данія уклала десятирічну безпекову угоду з Україною.

24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією.

1 березня у Харкові Зеленський уклав безпекову угоду між країнами з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

3 квітня Зеленський у Києві підписав безпекову угоду з фінським колегою Александером Стуббом, а 11 квітня, під час візиту до Вільнюса, - з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.