Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду

Під час візиту в Париж 16 лютого Володимир Зеленський підписав з Еммануелем Макроном безпекову угоду. Франція зобов'язалася у 2024 році виділити Україні близько трьох мільярдів євро.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж у п'ятницю, 16 лютого, підписав з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.

Документ включає в себе зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні, пише агенція AFP. Це більше ніж за два попередні роки - у 2022 році Франція надала Україні допомогу на 2,1 мільярда, а у 2023 році - на 1,7 мільярда євро.

Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій відновленій російській агресії". Документ також має допомогти прокласти шлях до майбутньої інтеграції України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Франція підтверджує, що майбутнє членство України в НАТО стане корисним внеском у мир і стабільність в Європі", - цитує AFP.

Повний текст угоди опублікований українською мовою на сайті президента України. Як йдеться в угоді, також сторони передбачили співпрацю у сфері кібербезпеки, захисті критичної інфраструктури, у сфері розвідки та контррозвідки. Крім того, обидві країни сприятимуть обміну інформацією про оборонні дослідження та розробки один одного з метою реалізації спільних проєктів та програм, спрямованих на розробку нових озброєнь і техніки.

Читайте також: Зеленський у Німеччині: гарантії безпеки та нова військова допомога

Нагадаємо, раніше у цей день Зеленський у Берліні підписав схожу угоду про співпрацю в сфері безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Першою безпекову угоду з Україною уклала Великобританія - під час візиту до Києва британського прем'єр-міністра Ріші Сунака 12 січня.