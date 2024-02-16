Зеленський і Шольц підписали двосторонню безпекову угоду

Під час візиту Володимира Зеленського в Берлін 16 лютого він уклав угоду з Олафом Шольцом: Німеччина ставить за мету забезпечити безпеку України, доки та не стане членом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін у п'ятницю, 16 лютого, підписав двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Мета угоди - забезпечити безпеку України на період, доки вона не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому у разі повторного нападу РФ.

Повний текст угоди опублікований українською мовою на сайті президента.

Очікується, що сьогодні ввечері схожий договір Україна укладе з Францією - після візиту в Берлін Зеленський вирушить до Парижа на зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Першою безпекову угоду з Україною уклала Великобританія - під час візиту до Києва британського прем'єр-міністра Ріші Сунака 12 січня.

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