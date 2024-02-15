Зеленський їде укладати безпекові угоди з Шольцом і Макроном

Володимир Зеленський 16-17 лютого відвідає президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, з якими підпише безпекові угоди, а тоді виступить на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відвідає у п'ятницю, 16 лютого, Францію та Німеччину для переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Про це повідомляє Офіс президента України.

В Єлисейському палаці розповіли, що під час візиту планується підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, що 16 лютого Україна та Німеччина підпишуть безпекову угоду на Мюнхенській конференції.

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції

У суботу, 17 лютого, Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської конференції з безпеки.

На її полях він також проведе низку двосторонніх зустрічей. "Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", - анонсували в Офісі Зеленського.