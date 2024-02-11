Макрон скасував візит до України 13-14 лютого - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон несподівано відклав візит до України, який планувався на 13-14 лютого, "з міркувань безпеки", повідомило французьке ділове видання Challenges.

Макрон мав вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхати в Київ самостійно (в червні 2022 року він приїздив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholtz) і вже колишнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі).

Крім Києва, президент Франції збирався відвідати Одесу разом із делегацією французької асоціації підприємців MEDEF International. Він планував оголосити про створення фонду в розмірі 200 мільйонів євро для цивільних проєктів в Україні, які здійснюють французькі малі та середні підприємства.

Нова дата візиту Макрона поки не визначена. За інформацією Challenges , це може бути 24 лютого - друга річниця нападу РФ на Україну, але в Парижі цього дня стартує щорічний міжнародний салон сільського господарства, який набув особливої важливості на тлі протестів французьких фермерів, тому це ще не точно.

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Макрон раніше сам публічно анонсував свій візит в Україну в лютому - зокрема для завершення роботи над безпековою угодою.

10 лютого Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої вони "скоординували календар майбутніх спільних заходів" і підготовку до укладення угоди.