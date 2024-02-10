Зеленський поговорив з Макроном про гарантії безпеки

Президенти України та Франції зідзвонились, щоб погодити зустріч і підписання безпекової угоди.

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу, 10 лютого, телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський передав співчуття рідним і близьким французьких волонтерів, яких убив російський удар по Херсонській області та побажав найшвидшого одужання пораненим.

Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони різних видів, як переносні, так і далекобійні.

Зеленський високо оцінив започаткування Францією та США "артилерійської коаліції", в межах якої Україна отримає десятки французьких систем Caesar і снарядів до них.

Однією з тем розмови стала підготовка безпекової угоди. Президенти також скоординували календар майбутніх спільних заходів.

У президента Франції поки не повідомляли про розмову. Раніше Макрон анонсував візит в Україну в лютому для завершення роботи над безпековою угодою. За його словами, згідно з нею Франція передасть Україні досконалішу зброю, включаючи крилаті ракети великої дальності.

Першою безпекову угоду з Україною уклала Великобританія. За даними німецьких ЗМІ, 16 лютого схожу угоду Україна підпише з Німеччиною під час візиту Зеленського на Мюнхенську конференцію з безпеки.