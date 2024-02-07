Зеленський поїде в Німеччину наступного тижня - Tagesspiegel

Володимир Зеленський планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції, на полях якої Україна та Німеччина мають підписати безпекову угоду.

Наприкінці наступного тижня президент України Володимир Зеленський планує відвідати Німеччину, повідомляє німецьке видання Der Tagesspiegel у середу, 7 лютого.

За його даними, Зеленський збирається взяти особисту участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 16-18 лютого. Деталі програми візиту засекречені з міркувань безпеки.

Глава Мюнхенської конференції Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) не став підтверджувати участь Зеленського, але зазначив, що організатори намагаються забезпечити присутність президента України: "Запрошення передали".

В Офісі президента України традиційно не анонсують поїздки Зеленського під час війни. Минулого року він виступав на конференції онлайн.

Підписання безпекової угоди

Днями німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) повідомило, що ФРН та Україна вже напрацювали проєкт угоди про безпекове партнерство, яку планують підписати на Мюнхенській конференції.

За інформацією FAZ, підписання угоди планується 16 лютого.

Першою країною, яка уклала безпекову угоду з Україною, стала Великобританія. В лютому аналогічну угоду з Україною пообіцяв укласти президент Франції Еммануель Макрон.