FAZ: Безпекову угоду між Україною та ФРН укладуть у лютому

У переговорах про безпекове партнерство між Німеччиною та Україною вироблений проєкт відповідної угоди, повідомляє у суботу, 2 лютого, видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише FAZ.

Офіційного підтвердження того, коли саме угода може бути підписана, в Берліні не надали. Однак, як повідомляє dpa, речниця уряду ФРН нагадала слова канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) у січні про те, що після інтенсивних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським "розмова буде продовжена найближчим часом". "Партнерство у сфері безпеки відіграє важливу роль, і зараз інтенсивно готується між нами. Тож я припускаю, що ми завершимо це незабаром", - сказав Шольц. У нього склалося відчуття, "що ми на порозі завершення переговорів".

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Як повідомляє FAZ з посиланням на урядові кола в Берліні, підписання безпекової угоди планується 16 лютого. Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 16-18 лютого.

Нагадаємо, 12 січня Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали у Києві довгострокову безпекову угоду. Це перша з двосторонніх угод, які зобов'язалися підписати з Україною країни Великої сімки (G7) та держави, які до них приєдналися, за результатами Вільнюського саміту НАТО.