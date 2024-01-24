Зеленський і Шольц обговорили безпекову угоду між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З-поміж іншого, вони обговорили питання підготовки угоди про безпекові гарантії між Україною та ФРН.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Про це у середу, 24 січня, повідомив голова держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський подякував Шольцу за особисті зусилля "у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги на поточний рік до восьми мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41".

"Докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України", - зазначив Зеленський.

Також він обговорив із Шольцем питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу. Крім цього, окремо президент та канцлер обговорили "питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі".

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини Шольц із президентом України Зеленським обговорив "політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні". Своєю чергою канцлер підтвердив "постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії".

"Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Шольц також підтвердив, що вони з Зеленським домовилися найближчим часом "завершити переговори щодо узгодження двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки та підтримки на виконання Спільної декларації G7 від липня 2023 року".

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Угоди про гарантії безпеки для України

Першу безпекову угоду з Україною 12 січня підписав прем'єр Великобританії Ріші Сунак. Згодом стало відомо, що Франція укладе з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки, згідно з якою Париж передасть Києву досконалішу зброю, включаючи крилаті ракети великої дальності. Президент Франції Еммануель Макрон відправиться в Україну в лютому, щоб завершити роботу над цим документом.

Після підписання безпекової угоди з Великобританією президент України Зеленський сподівається на укладення таких домовленостей з іншими державами. Відповідні переговори Україна почала з Румунією, Канадою, Польщею.