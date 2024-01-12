Зеленський і Сунак у Києві підписали безпекову угоду

Україна та Великобританія підписали угоду щодо взаємодії в оборонній сфері. Вона може діяти, допоки Україна не вступить в НАТО, та гарантуватиме безпекову підтримку Києву в разі нового нападу РФ.

Український президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, у Києві підписали довгострокову безпекову угоду. Це перша з двосторонніх угод, які зобов'язалися підписати з Україною країни Великої сімки (G7) та держави, які до них приєдналися за результатами Вільнюського саміту НАТО.

"Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 1991 року з Великобританією та іншими країнами, то просто б не було російської агресії. І наше спільне завдання, зупинивши агресію Росії і зміцнивши Україну, дбати, щоб повторення нападу Росії ніколи не було", - сказав після підписання український президент Володимир Зеленський.

За його словами, угода діятиме 10 років і щороку Лондон надаватиме Києву пакет військової допомоги. У 2024 році цей пакет складе 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Угода може бути пролонгована до того моменту, аж поки Україна не вступить в НАТО. "Просто почитайте цю угоду і побачите, як у наш народ вірять і поважають", - зазначив Зеленський.

Запобіжник від нового нападу Росії

Британський прем'єр Ріші Сунак своєю чергою повідомив, що угода закріплює підтримку, яку Сполучене Королівство надавало та продовжуватиме надавати для зміцнення безпеки України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку й оборонно-промислову співпрацю.

Ще один компонент угоди - це запобіжник від нового нападу Росії на Україну. "У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту. - Ред.) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов'язання", - заявив Ріші Сунак.

Він зазначив, що підписана угода демонструє, що підтримка від Британії буде довгостроковою, аби Росія зрозуміла, що партнери залишаються з Україною. "Україна не одна. Україна ніколи не буде на одинці. Путін, можливо, думає, що може довше протриматися за нас, але він помиляється. Ми виступатимемо на вашому боці сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно", - заявив Сунак, звертаючись до українців від імені британського народу і союзників у світі.

Більше ракет, більше снарядів і дронів

Коментуючи надання Великобританією пакету військової допомоги, Ріші Сунак зазначив, що виділення Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів означає, зокрема, більше протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів та підготовка для тисяч українських військових.

Зокрема, за словами Сунака, 200 мільйонів фунтів із цього оборонного пакета буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. "Ми говоримо про дрони великого радіусу дії та морські дрони. Без деталей", - сказав прем'єр. Відповідаючи на запитання, який радіус дії ракет, які Великобританія надає Україні в складі нового пакета допомоги, Сунак нагадав, що торік саме його країна стала першою, яка передала Україні летальне озброєння, а також далекобійні ракети Storm Shadow, які забезпечили українським військовим бажаний ефект. При цьому він уник відповіді на запитання, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території РФ.

Після підписання угоди президент України Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку Орден Свободи - найвищу державну нагороду, якою можуть відзначати негромадян України.