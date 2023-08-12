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Зеленський: 14 країн приєдналися до гарантій безпеки від G7

Дар'я Нинько
50 хв. тому

До зобов'язань країн-членів G7 щодо довгострокової підтримки України приєдналася Греція, повідомив Володимир Зеленський. Вона стала 14-ю країною, яка підтримала декларацію G7, ухвалену на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час оголошення декларації G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час оголошення декларації G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 рокуФото: Sean Gallup/Getty Images

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України, ухваленої під час саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі. Про це у суботу, 11 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую премʼєр-міністру (Греції. - Ред.) Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - написав Зеленський у Telegram.

Раніше, як повідомляє Офіс президента України, до зобов'язань щодо підтримки України, погоджених країнами-членами G7, долучилися Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. 

Україна розпочала переговори з Великобританією щодо двосторонньої угоди

Нагадаємо, що узгоджена рамкова декларація G7 передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами. Напередодні Офіс президента України повідомив, що Україна розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великобританією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, передбачених декларацією G7.

Такі ж перемовини Україна вже веде і зі США, йдеться у повідомленні ОПУ.

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Як повідомлялось, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжних заходів щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.

Партнери мають намір допомогти Україні створити сучасну армію, яка зможе захистити її зараз і стримати Росію в майбутньому в разі загрози нового вторгнення. Пріоритет у військовій допомозі має бути наданий протиповітряній обороні, артилерії, далекобійним системам, бронетехніці "та іншим ключовим можливостям".

Також план підтримки України включає заходи задля відбудови та надання Україні допомоги в реалізації реформ, необхідних на шляху до членства в Європейському Союзі.

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НАТО й Україна вирішують про членство, а не Москва

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Топтема

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час оголошення декларації G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 року

Зеленський: 14 країн приєдналися до гарантій безпеки від G7

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