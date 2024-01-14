Після ВБ Зеленський хоче безпекових угод з іншими державами

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після підписання довгострокової безпекової угоди з Великобританією Києву вдасться укласти аналогічні угоди з іншими державами. Про це Зеленський написав у неділю, 14 січня, в соцмережах.

"Безпекова угода з Великою Британією - це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО. Велика Британія стала першою країною, з якою ми уклали таку двосторонню угоду. Продовжимо працювати і з іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого безпекового зростання. Крок за кроком робимо Україну сильнішою", - написав Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, двостороння безпекова угода була підписана 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака до Києва. Вона передбачає, що Лондон підтримуватиме Україну як тепер, так і під час можливих майбутніх конфліктів з Росією. Йдеться, насамперед, про швидку і довгострокову військову допомогу, але не про розміщення британського військового контингенту в Україні.

Як пояснив 13 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, угода є двосторонньою, тож ідеться і про те, що "й Україна також буде захищати свого союзника і партнера протягом 24 годин, реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великобританії у разі, якщо Росія раптом захоче атакувати нашого друга".