Шмигаль: Україна захищатиме Британію в разі нападу

Підписана 12 січня безпекова угода між Україною і Великобританією є двосторонньою, тому в разі нападу на Британію Україна має зобов'язання допомогти, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Безпекова угода між Україною та Великобританією, яку 12 січня підписали український президент Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, передбачає зобов'язання захищати одна одну від агресії, розповів прем'єр України Денис Шмигаль.

"Не лише Великобританія має протягом 24 годин зреагувати, якщо відбудеться агресія проти України, а й Україна також буде захищати свого союзника і партнера протягом 24 годин, реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великобританії у разі, якщо Росія раптом захоче атакувати нашого друга", - сказав Шмигаль 13 січня в ефірі національного телемарафону.

Прем'єр також повідомив, що зараз ідуть перемовини з іншими країнами щодо підписання аналогічних угод. За його словами, потенційно це можуть бути 30 держав, які влітку минулого року на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтримали декларацію країн Великої сімки (G7) про підтримку України.

"Важливо, що ця угода стала першою, а, значить, еталонною. Еталоном, який встановлює планку, рівень гарантій безпеки, безпекового співробітництва з нашими партнерами в частині й підтримки України, і надання гарантій безпеки після завершення цієї війни до моменту вступу України в НАТО", - сказав прем'єр.

Безпекова угода з Великобританією

Безпекова угода з Британією розрахована на 10 років і може бути пролонгована до того моменту, поки Україна не вступить в НАТО.

Під час її дії Британія надаватиме військову допомогу Україні. В 2024 році вона складе 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Щонайменше 200 мільйонів фунтів з цієї суми підуть на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів для України - розвідувальних, ударних дальнього радіусу дії та морських. Решта суми піде на ракети, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби, підготовку українських військових тощо.

Також договір передбачає обмін розвідувальними даними, співпрацю в забезпеченні кібернетичної безпеки, медичної й військової підготовки та оборонно-промислову співпрацю.

Ще один компонент угоди - запобіжник від нового нападу Росії на Україну. "У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії", - розповів Сунак.

Водночас він уникнув відповіді на запитання, чи дозволяє Британія використовувати надану Україні зброю для ураження військових цілей на території РФ.

