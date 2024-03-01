Рютте у Харкові підписав безпекову угоду з Зеленським

Документ передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів цьогоріч та подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років. Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у п'ятницю, 1 березня, у Харкові уклали безпекову угоду між країнами.

"Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років", - повідомив у Telegram Зеленський.

За його словами, угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.

Крім того, як повідомив український президент, угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

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Як додає пресслужба президента, у невійськовій сфері угода передбачає посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Також документом "визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України".

Нагадаємо, що 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією.

22 лютого Данія уклала десятирічну безпекову угоду з Україною, слідом за аналогічними угодами, підписаними нещодавно між Києвом і Берліном, Києвом і Парижем, а також між Києвом і Лондоном.