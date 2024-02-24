Україна підписала безпекові угоди з Канадою та Італією

Україна підписала безпекові угоди з Канадою та Італією24 лютого 2024 р.
У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією.
Безпекова угода з Канадою
"Угоду про співробітництво в сфері безпеки" підписали в Києві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Документ, зокрема, передбачає виділення Канадою в 2024 році понад трьох мільярдів доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Крім того, договір підтверджує підтримку Канадою майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО).
Повний текст угоди з Канадою оприлюднений на сайті президента України.
Безпекова угода з Італією
"Угоду про співробітництво в сфері безпеки між Україною та Італією" Зеленський підписав з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.
Текст угоди з Італією також опублікований на сайті Зеленського.
Вже шість безпекових угод
Першою безпекову угоду з Україною підписала Великобританія.
Крім Британії, Канади та Італії, Україна також уже уклала схожі дооговори з такими членами Великої сімки як Німеччина та Франція. Крім них, до G7 входять США та Японія.
Крім того, Україна підписала безпекову угоду з Данією та готує ще з низкою країн.