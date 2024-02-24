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Україна підписала безпекові угоди з Канадою та Італією

Роман Губа
24 лютого 2024 р.

Договори про співробітництво в сфері безпеки з президентом України Володимиром Зеленським підписали прем'єри Канади Джастін Трюдо та Італії Джорджа Мелоні під час візиту в Київ 24 лютого.

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Трюдо, Мелоні, Зеленський, фон дер Ляєн і де Кроо в Україні 24 лютого 2024
Трюдо, Мелоні, Зеленський, а також фон дер Ляєн і де Кроо в Україні 24 лютого 2024Фото: picture alliance/dpa/Belga

У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією. 

Безпекова угода з Канадою

"Угоду про співробітництво в сфері безпеки" підписали в Києві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 

Документ, зокрема, передбачає виділення Канадою в 2024 році понад трьох мільярдів доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Крім того, договір підтверджує підтримку Канадою майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Повний текст угоди з Канадою оприлюднений на сайті президента України. 

Безпекова угода з Італією

"Угоду про співробітництво в сфері безпеки між Україною та Італією" Зеленський підписав з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. 

Текст угоди з Італією також опублікований на сайті Зеленського.

Вже шість безпекових угод

Першою безпекову угоду з Україною підписала Великобританія.

Крім Британії, Канади та Італії, Україна також уже уклала схожі дооговори з такими членами Великої сімки як Німеччина та Франція. Крім них, до G7 входять США та Японія.

Крім того, Україна підписала безпекову угоду з Данією та готує ще з низкою країн.

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