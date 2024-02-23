Прем'єрка Данії і лідер більшості Сенату США прибули у Львів

Метте Фредеріксен і Чак Шумер прибули 23 лютого у Львів. Данія підписала з Україною безпекову угоду, а конгресмен говоритиме з Зеленським про необхідну ЗСУ зброю. На Львівщині проходить і виїзне засідання Кабміну.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула в п'ятницю, 23 лютого, з візитом в Україну.

У Львові вона підписала з президентом України Володимиром Зеленським безпекову угоду. Данія стала першою країною, яка не є членом Великої сімки (G7), з якою Україна уклала такий договір.

Згідно з текстом угоди , цього року Данія надасть Україні військову допомогу щонайменше на 1,8 мільярда євро, а до 2028 року включно - не менше 8,5 мільярда євро підтримки. Також Данія передасть Україні винищувачі F-16, допомагатиме в розбудові морського флоту, розмінуванні та наданні "високотехнологічної військової допомоги".

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Візит Чака Шумера

У п'ятницю до Львова прибув також лідер демократичної більшості в Сенаті (верхній палаті Конгресу) США Чак Шумер.

"Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку", - розповів Шумер.

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Виїзне засідання уряду у Львові

Цього ж дня Кабінет міністрів України проводить виїзне засідання у Львові.

"Серед ключових питань - ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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