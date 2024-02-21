Зеленський запросив Туска на кордон: Зараз радіє лише Кремль

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску зустрітися днями на кордоні для вирішення ситуації з блокуванням польськими протестувальними українських вантажів. Про це він заявив у відеозверненні в середу, 21 лютого.

"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду, весь наш уряд - від логістики до аграрного сектору - і, звичайно, міністр оборони, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею (Дуда. - Ред.), пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог", - сказав він.

За словами Зеленського, він також готовий бути на кордоні разом з міністрами. "І я хочу звернутися зараз до Європейської Комісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник заради спільних інтересів та припинення політичних маніпуляцій", - додав він.

Зеленський: Зараз радіють тільки в Москві

Президент зазначив, що зараз на польсько-українському кордоні спостерігається "значно більше політики, ніж економіки", а через надмірну та несправедливу політизацію "спільні досягнення можуть почати розсипатися".

"Саме так розсипатися, як українське збіжжя, яке, на жаль, світ побачив на польських дорогах, грубо викинутим із машин і вагонів. Зерно, яке з великими труднощами вирощують наші фермери попри всі складнощі безжальної російської агресії, попри обстріли, загрозу спалення ракетними й дроновими ударами елеваторів і підприємств, часто - на тих полях, які довелося розміновувати. Ціна українського зерна для нас особлива, як і будь-якої іншої продукції, яку виробляє у цей час наша економіка - воєнна економіка", - сказав Зеленський.

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Президент подякував усім полякам, які залишаються з українцями "і серцем, і справою", які "не мовчать і підтримують справедливе рішення заради спільних інтересів", і які "розділяють політичні маніпуляції та фундаментальні питання національної безпеки".

"Я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритись з тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку з нашим зерном, яке висипали з вагона, - це було ще й просто неправдиво, бо ані грама з того збіжжя не везли в Польщу на продаж", - зауважив він.

За словами Зеленського, відносини з Польщею є пріоритетом, тому "Україна прагне спільно та справедливо вирішити ситуацію на кордоні, абсолютно прагматично". "Ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців. Багато що сталося за цей час. І тільки в Москві зараз радіють", - сказав він.

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Зеленський звернувся польською: Досить непорозумінь

Частину своєї промови Зеленський сказав польською мовою: "Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення - між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи".

Наостанок він закликав "перегорнути цю неприємну сторінку, а наступною сторінкою знов зробити виключно співпрацю та взаємну силу".