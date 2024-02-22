Туск відмовив Зеленському в зустрічі на кордоні

Туск відмовив Зеленському в зустрічі на кордоні22 лютого 2024 р.
Уряди Польщі та України проведуть переговори 28 березня у Варшаві. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися цього тижня на кордоні, щоб вирішити проблему блокування польськими фермерами руху вантажівок з українськими товарами.
"Зустріч обох урядів відбудеться у Варшаві 28 березня", - сказав Туск журналістам у четвер, 22 лютого, додавши, що "краще продовжити ці переговори на технічному, організаційному рівні".
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КПП стануть "критичною інфраструктурою"
Водночас Туск заявив, що уряд Польщі визначить контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Україною як "критичну інфраструктуру" - щоб забезпечити проходження в охоплену війною країну необхідної допомоги.
"Щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, обладнання, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога потраплять українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо прикордонні переходи з Україною до переліку критичної інфраструктури", - цитує його AFP.
Туск: Банер з Путіним - це держзрада
Туск також заявив, що влада Польщі не дозволить скористатися протестом польських фермерів на кордоні з Україною "тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді", маючи на увазі інцидент з банером "Путін, наведи лад в Україні, Брюсселі та нашому уряді".
"Будь-яка така підтримка наративу (президента Росії Володимира) Путіна є державною зрадою, ми не потерпимо цього", - заявив прем'єр.
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