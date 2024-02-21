Прихильність українців до Польщі зменшується - соціологія

Польща залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивне ставлення скоротилося з 94 до 79% за останні пів року, свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

Для більшості українців Польща залишається дружньою країною, однак позитивне ставлення до неї знизилось з 94 до 79 відсотків за останні пів року. Крім того, з 79 до 33 відсотків скоротилася кількість тих, хто вважає Польщу "однозначно дружньою".

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг ", оприлюднені в середу, 21 лютого.

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Загалом більшість опитаних вважає дружніми до України США та Великобританію (по 81 відсотку), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79), Канаду (78), Францію (70), Японію (55).

При цьому частка українців, які сприймають Сполучені Штати "однозначно", а не "скоріше дружніми" також скоротилась з 61 відсотка в червні 2023 року до 35% у лютому.

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До кого українці налаштовані вороже

Ворожими країнами абсолютна більшість українців назвала Росію (97 відсотків), Білорусь (90%) та Іран (75). При цьому частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до "абсолютно ворожої країни", зросла з 56 до 71 відсотка.

Китай та Угорщина перейшли в категорію "скоріше недружніх" країн. Так, 58 відсотків опитаних вважають Китай ворожим, а Угорщину - 52%.

Раніше ці держави сприймали нейтральніше: Китай у червні вважали ворожим 34% опитаних, а 52 - нейтральним, Угорщину вважали ворожою 42% респондентів, а 26 - нейтральною.

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Хто для українців - "нейтральний"

Нейтрально-дружнім українці вважають Ізраїль: 44 відсотки оцінили його як нейтральний, а 38 - як дружній.

Туреччину українці розглядають радше як нейтральну країну (51 відсоток). Порівняно з червнем поширеність думки, що країна є дружньою, знизилась з 40 до 30% .

Опитування провели 10-11 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 1000 повнолітніх респондентів у всіх регіонах, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1 відсотка.