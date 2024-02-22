Польсько-українська зустріч на кордоні: Дуда підтримав

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію зустрічі на кордоні української і польської влади разом із представниками Єврокомісії для вирішення ситуації з блокуванням польськими протестувальними українських вантажів. Про це заявив у середу, 21 лютого, держсекретар канцелярії польського глави держави Анджей Дера в ефірі польського телеканалу TVN24 .

За його словами, Дуда "підтримує" зустріч урядів України та Польщі, і наголосив, що "все, що зараз відбувається на кордоні - є наслідком війни". "Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", - сказав Дера.

Як наголосив держсекретар канцелярії, Дуда виступає за те, щоб вести діалог з польськими аграріями та Україною. "Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже значна", - наголосив Дера. За словами посадовця, польські фермери борються за своє існування, так само як і українська нація. Тож, додав він, ситуація є катастрофічною з обох сторін, і її необхідно вирішити. "Немає іншого шляху, окрім розмов, діалогу та рішень на рівні Європейського Союзу. Нагадаю, фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що коється з сільським господарством Євросоюзу," - зазначив Дера.

Польсько-українська міжурядова зустріч на кордоні - "ідеться про символ"

Водночас посадовець зауважив, що зустрічі представників польського та українського урядів на кордоні "не найбезпечніша", і було б краще зустрітися у Варшаві, Жешуві чи Любліні. "Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення (на кордоні - Ред.), тому що вони не можуть проводитися там. Ідеться про символ", - сказав Дера. - Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон".

Напередодні, 21 лютого, Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дональда Туска та польських міністрів, а також до представника Єврокомісії з пропозицією зустрітися на польсько-українському кордоні до 24 лютого. Президент України попросив президента Анджея Дуду "підтримати цей діалог". З української сторони візьме участь увесь уряд, зокрема, міністр оборони. Сам Зеленський також висловив готовність взяти участь у такій зустрічі.