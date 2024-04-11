Україна підписала безпекову угоду з Латвією

За умовами угоди, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25 відсотка ВВП щороку, а також допомагатиме Києву протягом 10 років у розмінуванні, кіберзахисті та виробництві БпЛА.

Під час візиту у Вільнюс у четвер, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25 відсотка ВВП щороку, повідомив Зеленський у Telegram.

Також за умовами договору Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та вступі до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - написав Зеленський.

Раніше Україна вже уклала подібні безпекові угоди з Фінляндією, Канадою, Італією, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією та Нідерландами.

Зеленський зустрівся з Науседою у Вільнюсі

Володимир Зеленський 11 квітня прибув у Литву для участі у саміті "Ініціативи трьох морів" ("Тримор'я"), до якої входять 12 країн ЄС, розташованих між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями, та Україна на правах країни-партнерки.

Перед самітом Зеленський провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою. "Головна тематика - наша спільна сила. Поінформував Гітанаса про наслідки російських ударів цієї ночі та наші нагальні потреби в ППО. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї", - написав Зеленський у Telegram.

Він також подякував лідеру Литви "за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів" для захисту спільної безпеки двох країн. Також сторони обговорили політичну взаємодію на рівні ЄС і НАТО, повідомив Зеленський.