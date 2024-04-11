Зеленський прибув у Литву для участі у саміті "Тримор'я"

Зеленський у Литві візьме участь у саміті "Ініціативи трьох морів" та проведе переговори з очільниками держав-партнерів. Також він анонсував підписання нової безпекової угоди.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 квітня, прибув в Литву для участі в саміті "Ініціативи трьох морів" ("Тримор'я"), до якої входять 12 країн ЄС, розташованих між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями, та Україна на правах країни-партнерки. У своєму Telegram-каналі він анонсував переговори з очільниками держав-партнерів, низку "важливих зустрічей", а також підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

"Головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "російське зло" є загрозою не лише для України, але й для всіх сусідніх держав та тих, "хто цінує міжнародне право".

ЗМІ: Україна планує укласти безпекову угоду з Латвією

У своємо дописі Зеленський не уточнює, з якою саме країною буде підписана безпекова угода. На початку квітня видання Delfi повідомляло, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня.

За даними видання, угода передбачатиме довгострокову допомогу Україні в захисті від російської агресії, зокрема в документі буде зафіксоване і зобов'язання щодо військової допомоги на 0,25 відсотка ВВП, а також підтримку України на її шляху до членства в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Україна вже уклала подібні безпекові угоди з Фінляндією, Канадою, Італією, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією та Нідерландами.

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