Лідери "Ініціативи трьох морів" погодили партнерство для України

Глави держав і урядів "Ініціативи трьох морів" ("Тримор'я"), до якої входять 12 країн ЄС, розташованих між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями, ухвалили рішення щодо участі України в усіх проєктах об'єднання на правах країни-партнерки. Про це заявив у понеділок, 20 червня, президент Латвії Егілс Левітс під час саміту "Тримор’я", який проходить 20-21 червня у Ризі.

"Сьогодні ми вирішили запросити Україну до участі у всіх проєктах, що реалізуються в рамках "Ініціативи трьох морів", - цитує Левітса агенція dpa.

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Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс зазначив, що війна Росії проти України продемонструвала "цінність побудови транспортних, енергетичних та цифрових зв'язків". Він наголосив на важливості залучення інвестицій зі США у держави Тримор'я. "Стратегічне партнерство США та рішення про виділення 300 мільйонів доларів в інвестиційні фонди держав "Трьох морів" є цінним внеском у трансатлантичну інтеграцію, торгівлю та безпеку", - цитує Каріса агенція "Інтерфакс-Україна".

Перша участь України в саміті "Тримор'я"

Це вже сьомий саміт "Ініціативи трьох морів", і вперше в ньому взяла участь Україна. Зокрема, по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. "Україна має бути учасницею ініціативи "Трьох морів". Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи", - сказав український президент. Зеленський запропонував посилити співпрацю в рамках "Тримор'я", наголосивши на важливості логістики. "Саме держави "Тримор'я" - це наш зв'язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей - все це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи", - наголосив він.

При цьому Зеленський заявив, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу і може задовольнити потреби у блакитному паливі всіх країн "Тримор'я". "Використовуючи можливості інтерконекторів Польща - Словаччина, Польща - Україна ми можемо задовольнити потреби всіх країн "Тримор'я", - наголосив він, додавши, що також експорт української електрики може допомогти стати незалежними від російського енергетичного тиску.

Водночас Зеленський закликав членів "Тримор'я" взяти участь у відновленні України як "найбільшому проєкті покоління".

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"Ініціативу трьох морів" було започатковано у 2015 році з метою поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи, розвитку транскордонних комунікацій та інфраструктури. Проєкт об’єднує 12 країн: Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія. Територія країн-учасниць має вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорному морів.