"Малий альянс": Україна, Великобританія і Польща запускають новий формат співпраці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно заявив про запуск нового тристороннього формату співпраці між Україною, Великобританією і Польщею.

"З радістю повідомляю, що Україна, Великобританія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці", - сказав він на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс у четвер, 17 лютого, у Києві.

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У спільній заяві глав МЗС трьох країн вказується, що Україна, Великобританія та Польща мають глибокі історичні зв'язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.

"Зміцнення демократії на кордоні у Східній Європі"

"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу", - йдеться в документі.

Київ, Лондон та Варшава поглиблюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, "зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі".

"З цією метою ми сьогодні домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України", - наголошується в заяві.

Підтримка України на тлі агресії РФ

Вказується, що три країни просуватимуть співпрацю, яка включає, але не обмежується координацією підтримки "Кримської платформи", посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації.

Зазначається, що Великобританія та Польща продовжуватимуть надавати Україні підтримку, "стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії". Також Лондон і Варшава підтримують український народ у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як відомо, на тлі посилення російських військ на кордонах біля України Польща і Великобританія як члени НАТО надають Києву військову допомогу.