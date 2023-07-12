Країни G7 оголосили про заходи з захисту безпеки України

На саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої сімки взяли на себе зобов'язання надавати Україні всеохоплюючу та довгострокову допомогу у сфері безпеки та сприяти її економічній стійкості.

Держави Великої сімки вживатимуть всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України. Про це ідеться у заяві G7 , оприлюдненій в останній день саміту НАТО у Вільнюсі у середу, 12 липня.

Країни G7 мають намір розробити для України "конкретні, двосторонні та довгострокові зобов'язання та домовленості" в галузі безпеки, ідеться у документі. Ця допомога включатиме, зокрема, постачання сучасної військової техніки для військово-повітряних та військово-морських сил, навчання військовослужбовців Збройних сил України, передачу розвідувальної інформації та захист від кібератак.

Пріоритет має бути наданий ППО, артилерії, зброї великої дальності, бронетехніці "та іншим ключовим можливостям, як-от веденню повітряного бою", ідеться в документі. Водночас країни G7 мають намір підтримати Україну в подальшому розвитку її оборонної промисловості.

Також план підтримки України включає заходи задля зміцнення економічної стійкості і стабільності України, зокрема шляхом реконструкції та відновлення, та технічну і фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, спричинених війною, розв'язаною Росією. Йдеться і про надання Україні підтримки задля реалізації реформ, необхідних на шляху до її європейської інтеграції.

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Захист при можливому новому нападі з боку Росії

З документа випливає, що сім найбільших промислових країн світу мають намір допомогти Україні створити сучасну армію, яка зможе захистити її зараз і стримати Росію у майбутньому у разі загрози нового вторгнення.

"У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії ми маємо намір негайно провести консультації з Україною та визначити відповідні подальші кроки", - ідеться у заяві G7. "Ми підтримуватимемо Україну, доки вона захищається від російської агресії, стільки, скільки необхідно", - запевнили представники Великої сімки у Вільнюсі.

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У Кремлі гарантії G7 для України називають "небезпечними"

Президент України Володимир Зеленський назвав декларацію G7 "першою юридично зобов'язуючою гарантією "парасольки безпеки" для його країни. Це означає, що безпека України більше не залежить від особистих стосунків із главами держав та урядів, додав глава держави.

У Кремлі розглядають плани надання країнами "великої сімки" гарантій безпеки Україні як зазіхання на безпеку Росії. "Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним. Адже, надаючи будь-які гарантії безпеки Україні, ці країни фактично ігнорують міжнародний принцип неподільності безпеки", - сказав журналістам 12 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, цей крок з боку G7 загрожує негативними наслідками як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що гарантії безпеки Україні, надані країні в рамках G7, мають стати частиною довгострокової стратегії, на яку Київ може покластися.

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