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США про гарантії безпеки для України: Час не на боці Росії

Анастасія Шепелева
17 хв. тому

На другий день саміту НАТО у Вільнюсі країни Великої сімки представлять угоду довгострокової безпекової підтримки України. Вона продемонструє, що час - не на боці РФ, заявили в Білому домі.

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Лідери країн Великої сімки та президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)
Лідери країн Великої сімки та президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)Фото: Stefan Rousseau-WPA Pool/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський окреслив пріоритети переговорів на другий день саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі в середу, 12 липня.

"Перший - нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге - вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. І третє - ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав він. 

Британський уряд уже анонсував, що на полях саміту НАТО в середу члени Великої сімки (G7) - США, Канада, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія - підпишуть нову рамкову угоду, яка забезпечить довгострокові безпекові зобов'язання для України. Ця заява стане основою для подальшого укладення країнами G7 двосторонніх угод з Україною, в яких детально описуватиметься, яку зброю вони нададуть.

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США про гарантії безпеки: Час не на боці Росії

Згодом у Білому домі заявили, що план забезпечення довгострокової військової допомоги Україні від G7 покаже РФ, що "час не на її боці". "Це свідчить про спільну довгострокову прихильність до створення потужних оборонних страхових сил для України. Ця багатостороння декларація стане важливим сигналом для Росії, що час не на її боці", - наголосила провідна радниця Білого дому з європейських справ Аманда Слоут.

За її словами, лідери G7 хочуть "допомогти Україні побудувати армію, здатну захистити себе та стримати майбутній напад". Акцент буде зроблений на "довгострокових інвестиціях" як у військовій, так і в економічній сферах, додала вона.

Деталі гарантій ще не були оголошені. За словами Слоут, кожна країна вестиме двосторонні переговори з Україною про те, як "зробити це реальністю", передає агентство AFP.

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