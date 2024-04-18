Україна та Чехія почали переговори щодо безпекової угоди

Готовність укласти таку угоду під час зустрічі у Вільнюсі обговорили президент України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел.

Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, повідомила у четвер, 18 квітня, пресслужба Офісу президента (ОП) України.

Українську переговорну делегацію очолює керівник ОП Андрій Єрмак, а перший раунд перемовин провів заступник очільника ОП Ігор Жовква. Чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин міністерства закордонних справ Чехії Давид Конецький.

"Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", - наголосив Жовква.

У повідомленні ОП також вказується, що сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, "щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом".

"Тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду", - додали в ОП.

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Двосторонні безпекові угоди

Нагадаємо, що у 12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" (G7) взяли на себе зобов'язання надавати Україні всеохоплюючу та довгострокову допомогу у сфері безпеки та сприяти її економічній стійкості. Країни G7 мали намір розробити для України "конкретні, двосторонні та довгострокові зобов'язання та домовленості" в галузі безпеки. Згодом з проханням приєднатися до підписантів цієї декларації, долучившись до G7 у її підтримці України, виступили ще кілька десятків країн.

Для реалізації цих домовленостей Україна та країни-партнери украдають двосторонні безпекові угоди. Наразі Україна підписала їх вже з дев'яться державами.

Першу безпекову угоду, з Великобританією, Зеленський підписав 12 січня, під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

16 лютого Зеленський під час візиту в Берлін підписав двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Того ж дня аналогічну угоду голова української держави підписав у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

22 лютого Данія уклала десятирічну безпекову угоду з Україною.

24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією.

1 березня у Харкові Зеленський уклав безпекову угоду між країнами з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

3 квітня Зеленський у Києві підписав безпекову угоду з фінським колегою Александером Стуббом, а 11 квітня, під час візиту до Вільнюса, - з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Також відомо, що готується безпекова угода з Норвегією та з США.