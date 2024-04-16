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Норвегія надасть Україні "безпекові гарантії"

Віолетта Чайковська | Ася Міллер
16 квітня 2024 р.

Угоду в сфері безпеки підпишуть на зустрічі українського президента Володимира Зеленського з норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стере.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в Осло, 2023 рік
Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере в Осло, 2023 рікФото: NTB/Javad Parsa/REUTERS

Україна та Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії. Лідери держав підпишуть цей договір "за найближчої нагоди", повідомив Офіс президента України Володимира Зеленського.

Як розповів міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, документ підпишуть на наступній зустрічі Зеленського з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Її дата поки не визначена.

"Норвегія надасть Україні довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку. Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", - сказав Ейде після зустрічі з Зеленським 15 квітня у Києві.

У 2023 році Норвегія передбачила виділення Україні до 2027-го близько семи мільярдів євро на військові та гуманітарні потреби. "Розраховуємо на підтримку уряду та парламенту Норвегії в ухваленні рішення щодо значного розширення обсягу допомоги", - зазначив Зеленський.

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Норвегія працює над посиленням ППО України

Під час візиту до Києва норвезький міністр обговорював з українським колегою Дмитром Кулебою посилення протиповітряної оборони (ППО) України.

"Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували. Ми вдячні, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Уряд Норвегії також має інструменти та можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн, і ми цю тему предметно обговорили", - розповів Кулеба.

Ейде додав, що Норвегія працює, в тому числі з "конгломератом країн" над нарощенням виробництва NASAMS і ракет до них, а також говорить з іншими країнами про те, як забезпечити більшу кількість Patriot для України. "Звісно, перемогти тільки засобами ППО - цього недостатньо, але це дуже важливий компонент", - зазначив він.

Міністр також зауважив, що винищувачі F-16, які Норвегія передасть Україні, допоможуть ЗСУ бити глибше по російських тилах. 

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