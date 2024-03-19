Павел: Скоро ЄС зможе виробляти потрібну кількість снарядів

За словами президента Чехії Петра Павела, нині нема можливості чекати на європейські компанії, тому снаряди шукають всюди. Але він очікує, що найближчим часом Європа зможе виробляти "необхідну кількість боєприпасів".

Чехія намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо", однак одночасно з цим процесом, ЄС збільшує власні виробничі потужності. Про це заявив чеський президент Петр Павел, передає "Радіо Свобода".

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - заявив він під час сіплкування з журналістами пізно увечері у понеділок, 18 березня.

Павел припускає, що найближчим часом Європа зможе виробляти необхідну їй кількість боєприпасів. "У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому", - сказав він.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів

В рамках ініціативи Праги низка європейських країн виділили гроші на придбання 800 тисяч артилерійських снарядів поза межами ЄС для потреб Сил оборони України. Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Польща, Люксембург (на неназвані суми), Португалія.

Президент Чехії Петр Павел повідомив, що українські війська отримають перші партії снарядів, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.