Чеська ініціатива: У Празі назвали терміни поставок снарядів

Перші партії боєприпасів у межах чеської ініціативи Україна отримає щонайпізніше в червні цього року, кажуть у Чехії.

Українські війська отримають перші партії снарядів, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, "щонайпізніше в червні" цього року. Такий прогноз озвучив радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр агентству Reuters у середу, 13 березня.

Раніше в середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Києві розраховують на поставки боєприпасів у рамках цієї ініціативи в "осяжному майбутньому". "На цьому тижні у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок, як це все працюватиме", - заявив Кулеба на спільній пресконференції з очільником МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм. За його словами, постачання снарядів в рамках цієї ініціативи відбуватиметься поетапно протягом року, і перші поставки "не займуть багато місяців".

Кулеба вказав на потребу України в подальших аналогічних ініціативах

Водночас глава української дипломатії додав, що нині триває робота з метою забезпечити фінансування інших подібних ініціатив. "Чеська ініціатива - це добре, але недостатньо, - сказав Кулеба. - Якщо, окрім чеської ініціативи, ще дві будуть реалізовані цього року, то ... російські окупанти в Україні матимуть набагато суттєвіші проблеми на фронті".

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Нагадаємо, в рамках ініціативи Праги низка європейських країн виділили кошти на придбання 800 тисяч артилерійських снарядів за межами ЄС для потреб Сил оборони України.

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Раніше на початку цього року міністр оборони України Рустем Умєров визнав, що "снарядний голод" є великою проблемою для Сил оборони. Крім того, днями американська телевізійна служба новин CNN оприлюднила матеріал з посиленням на розвіддані країн НАТО, де стверджувала, що РФ випускає близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік, тоді як США та Європа в сукупності можуть надавати Україні близько 1,2 мільйона снарядів на рік.