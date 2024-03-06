Німеччина і Латвія профінансують закупівлю снарядів для ЗСУ

Берлін спрямує "тризначну суму в мільйонах євро" на закупівлю боєприпасів для України. Скільки планує виділити Латвія на фінансування чеської ініціативи - не повідомляється.

До ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України поза межами ЄС долучаться Німеччина і Латвія, повідомили у середу, 6 березня, представники цих країн.

За словами речника федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit), ФРН виділить "тризначну суму в мільйонах євро" для фінансування цієї ініціативи. "Нарешті нам вдалося прорвати блокаду, щоб ми також могли закуповувати боєприпаси за межами Європи", - сказав він.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс також повідомив, що його країна долучиться до чеської ініціативи. "Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", - написав він у соцмережі Х.

Однак міністр не уточнив, про які обсяги фінансування ідеться.

Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України

Про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС, повідомив президент республіки Петр Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки у лютому. Профінансувати її вже зголосилися Нідерланди (на 250 мільйонів євро) Бельгія (на 200 мільйонів євро), Франція, Данія і Литва (на неназвані суми).

За словами представників міністерства оборони Чехії, українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч калібру 122 мм.

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що Берлін також шукає боєприпаси для Україна закордоном. За даними Der Spiegel, Німеччина вела перемовини про це з Індією.