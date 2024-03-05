Париж долучається до ініціативи купівлі боєприпасів для ЗСУ

Зробити внесок у закупівлю за межами ЄС 800 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ раніше пообіцяли Канада, а також члени ЄС Нідерланди, Данія, Литва та Бельгія.

Франція зробить свій внесок у закупівлю для України боєприпасів за межами ЄС у рамках очолюваної Чехією ініціативи. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 5 березня, під час спільної пресконференції із президентом Чехії Петром Павелом у Празі. "Ми підтримуємо цю ініціативу і ми зробимо свій внесок", - цитує главу французької держави агенція Reuters.

Про те, що Чехія знайшла можливість закупити для України у третіх країнах 800 тисяч артилерійських снарядів, Петр Павел повідомив у середині лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

До сьогоднішнього дня виділити гроші на закупівлю боєприпасів для ЗСУ у рамках цієї ініціативи погодилися Канада, а також члени ЄС Нідерланди, Данія, Литва та Бельгія. Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив 28 лютого, зокрема, що його країна виділить для цього 200 млн євро.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

У середині лютого під час конференції у Мюнхені Петр Павел зазначив, що постачання боєприпасів для Києва могло б бути здійснене протягом кількох тижнів за умови, що фінансування буде забезпечене союзниками на Заході. Глава чеської держави уточнив, що йдеться про 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

У яких саме країнах можуть бути здійснені закупівлі, Павел не уточнив. Тим часом на початку лютого онлайн-видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Нагадаємо, крім Праги боєприпаси для ЗСУ намагається знайти Берлін, писав у лютому німецький тижневик Der Spiegel. За даними видання, Німеччина веде переговори про це з Індією. При цьому в міноборони ФРН не стали коментувати інформацію про переговори безпосередньо з Делі.

Пошуки боєприпасів для України відбуваються на тлі припинення військової допомоги Києву від США через небажання республіканців у Конгресі узгодити виділення коштів на відповідні поставки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ отримав від Пентагону понад два мільйони снарядів калібру 155 мм.