Литва долучиться до Чехії з закупівлею снарядів для України

Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва долучиться до ініціативи Чехії, в рамках якої планується закупити 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

До ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн долучиться і Литва, повідомила у понеділок, 4 березня, прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

Водночас вона не уточнила, яку саме суму Литва готова виділити на закупівлю боєприпасів, пише Reuters.

Чехія знайшла 800 тисяч снарядів

Про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС, повідомив на початку лютого президент республіки Петро Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На цю пропозицію одразу ж відгукнулися Нідерланди, пообіцявши спочатку 100, а пізніше - 250 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Наприкінці лютого Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 мільйонів євро.

Минулими вихідними глава департаменту оборонної політики і стратегії міністерства оборони Чехії Ян Жиреш заявив, що українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч калібру 122 мм.

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Постачальники і спонсори ініціативи можуть бути розкриті після того, як Київ отримає боєприпаси, зазначив Жиреш.