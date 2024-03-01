Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для Сил оборони України. До нього увійшли човни та катери. Також Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для українських Сил оборони. Як повідомляє у п'ятницю, 1 березня, міністерство оборони королівства, Нідерланди передають Україні 14 жорстко-корпусних надувних човнів, 8 воєнізованих річкових патрульних катерів, а також десантні катери CB90. Зазначається, що деякі із цих плавзасобів передадуть Україні із власних запасів міністерства оборони Нідерландів, а інші отримають від промисловості.

Також оголошено, що Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами ЄС.

У Нідерландах нагадали, що з початку грудня 2023 року Нідерланди постачали українській армії різні види боєприпасів, радарні системи, гвинтівки та кулемети, відправляли польові госпіталі, намети та аксесуари, генератори та "численні" медичні товари.

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Процес передачі F-16 прискорять

Водночас 1 березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський домовилися про прискорення процесу постачання в Україну західних винищувачів F-16.

"Щодо F-16: ми йдемо за графіком. Це означає, що пізніше цього року вони будуть на українському небі", - заявив Рютте на пресконференції із Зеленським у Харкові після підписання безпекової угоди.

Він наголосив, що над прискоренням процесу поставок винищувачів міністерства оборони обох країн працюватимуть з Норвегією, Бельгією та іншими країнами, що входять до коаліції F-16.