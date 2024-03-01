Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги Україні1 березня 2024 р.
Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для українських Сил оборони. Як повідомляє у п'ятницю, 1 березня, міністерство оборони королівства, Нідерланди передають Україні 14 жорстко-корпусних надувних човнів, 8 воєнізованих річкових патрульних катерів, а також десантні катери CB90. Зазначається, що деякі із цих плавзасобів передадуть Україні із власних запасів міністерства оборони Нідерландів, а інші отримають від промисловості.
Також оголошено, що Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами ЄС.
У Нідерландах нагадали, що з початку грудня 2023 року Нідерланди постачали українській армії різні види боєприпасів, радарні системи, гвинтівки та кулемети, відправляли польові госпіталі, намети та аксесуари, генератори та "численні" медичні товари.
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Процес передачі F-16 прискорять
Водночас 1 березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський домовилися про прискорення процесу постачання в Україну західних винищувачів F-16.
"Щодо F-16: ми йдемо за графіком. Це означає, що пізніше цього року вони будуть на українському небі", - заявив Рютте на пресконференції із Зеленським у Харкові після підписання безпекової угоди.
Він наголосив, що над прискоренням процесу поставок винищувачів міністерства оборони обох країн працюватимуть з Норвегією, Бельгією та іншими країнами, що входять до коаліції F-16.