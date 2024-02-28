Бельгія дасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо снарядів

Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі для України артилерійських снарядів, повідомив прем'єр-міністр Александер Де Кроо.

Бельгія профінансує на 200 мільйонів євро ініціативу Чехії щодо закупівлі для України артилерійських снарядів. Про це у соцмережі Х у середу, 28 лютого, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів для відбиття російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. У найближчі тижні надійде більше боєприпасів", - написав він.

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"Далекобійна коаліція"

Нагадаємо, днями, на конференції з питань допомоги Україні у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про створення нової коаліції для постачання Збройним силам України ракет середньої та великої дальності "для нанесення глибоких ударів".

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що близько 15 країн погодилися приєднатися до очолюваної його країною ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ в третіх державах поза Європейським Союзом. "Ідеться про сотні тисяч одиниць боєприпасів, які ми повинні і можемо отримати за відносно короткий час", - заявив Фіала.

Зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував виділення його країною 100 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ за кордоном.