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Бельгія дасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо снарядів

Дмитро Шварц
28 лютого 2024 р.

Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі для України артилерійських снарядів, повідомив прем'єр-міністр Александер Де Кроо.

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Артилерійські снаряди
Бельгія профінансує на 200 мільйонів євро закупівлі боєприпасів для УкраїниФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Бельгія профінансує на 200 мільйонів євро ініціативу Чехії щодо закупівлі для України артилерійських снарядів. Про це у соцмережі Х у середу, 28 лютого, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів для відбиття російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. У найближчі тижні надійде більше боєприпасів", - написав він.

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"Далекобійна коаліція"

Нагадаємо, днями, на конференції з питань допомоги Україні у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про створення нової коаліції для постачання Збройним силам України ракет середньої та великої дальності "для нанесення глибоких ударів".

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що близько 15 країн погодилися приєднатися до очолюваної його країною ініціативи щодо закупівлі  боєприпасів для ЗСУ в третіх державах поза Європейським Союзом. "Ідеться про сотні тисяч одиниць боєприпасів, які ми повинні і можемо отримати за відносно короткий час", - заявив Фіала. 

Зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував виділення його країною 100 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ за кордоном.

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