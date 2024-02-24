Лондон виділить $310 млн на боєприпаси для України

Великобританія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $310 млн) протягом наступного року на закупівлю для України артилерійських боєприпасів, а також активізацію ланцюгів їх виробництва та поставок, повідомляється на сайті уряду в Лондоні у суботу, 24 лютого.

"Артилерія довела свою вирішальну роль у бойових успіхах України, постійно пригнічуючи російські сили і заважаючи їм здійснювати значні прориви", - ідеться у повідомленні.

Ракети та запчастини для техніки

Також міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку для Збройним силам України (ЗСУ) додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone. У результаті чого загальна кількість поставлених Україні ракет Brimstone перевищила 1300 одиниць.

"На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, нову серію контрактів на кілька мільйонів фунтів підписали між відділом закупівель міноборони, Defense Equipment & Support (DE&S) і компанією Cook Defense Systems, яка базується у Великобританії, на поставку сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки", - йдеться в заяві уряду.

Наголошується, що це дасть змогу ЗСУ відновлювати техніку, пошкоджену протитанковими засобами і мінами. Контракти включатимуть у себе як фінансування Великобританії, так і кошти Міжнародного фонду для України.