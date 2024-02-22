Британія передасть Україні ще 200 ракет Brimstone

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс анонсував надання ЗСУ ще 200 протитанкових ракет Brimstone. А до других роковин повномасштабної війни Росії проти України британці розширили санкції проти РФ.

Великобританія направить в Україну ще 200 протитанкових ракет Brimstone. Про це у четвер, 22 лютого, повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс під час виступу у парламенті.

"Сьогодні я можу оголосити новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone для подальшого посилення захисту України. Ці ракети раніше справляли значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські сили відступити під час спроби переправитись через річку", - цитує його британський телеканал Sky News.

Шаппс також додав, що до липня Великобританія разом із союзниками навчить ще 10 тисяч українських військових.

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Нові британські санкції проти РФ

Крім того, сьогодні, напередодні других роковин повномасштабної війни Росії проти України, Британія оголосила нові санкції щодо РФ, накладені 50 осіб і компаній.

Як повідомляє Reuters, вони стосуються компаній, пов'язаних з виробництвом боєприпасів, включно з найбільшим державним підприємством ім. Свердлова, а також "ключових російських імпортерів і виробників верстатів, які використовуються для виробництва оборонних систем і компонентів - від ракет і двигунів до танків і винищувачів".

Під санкції також потрапило керівництво російського виробника алмазів "Алроса" та Уральської гірничо-металургійної компанії.

До санкційного списку включили й турецьку компанію, яка постачала електроніку в Росію, та три компанії з Китаю.

Британський уряд також анонсував посилення протидії "зловмисній російській судноплавній діяльності та окремим суднами "тіньового флоту", які використовуються РФ для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою".

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