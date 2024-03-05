Макрон їде у Прагу говорити про боєприпаси для України

Президент Франції відвідає Чехію на запрошення Петра Павла. Вони обговорюватимуть закупівлю снарядів для України.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Прагу у вівторок, 5 березня, на запрошення чеського президента Петра Павла. На порядку денному - зустріч із ним, а також прем'єр-міністром Петром Фіалою, повідомляє агенція AFP.

За даними агенції, візит пов'язаний з обговоренням участі Франції в ініціативі Чехїі із закупівлі боєприпасів для України. На Мюнхенській конференції Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією, Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом декількох тижнів за умови наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага прагне зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси для України, яка вже два роки бореться з російським вторгненням. На міжнародній конференції в Парижі Фіала зазначив, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включно з Францією.

Тепер Прага очікує від французького лідера конкретних обіцянок під час переговорів, зауважує AFP. За словами французького радника, візит до Праги дасть можливість "обговорити цю ініціативу" і досягти "точності".

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Крім того, під час свого одноденного візиту французький лідер виступить на ядерному форумі, в якому візьмуть участь кілька французьких енергетичних компаній.

Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України

Раніше, 4 березня, прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила про долучення до ініціативи Чехії щодо снарядів для України. Втім, вона не уточнила, яку саме суму Литва готова виділити на закупівлю боєприпасів.

На пропозицію Павла одразу ж відгукнулися Нідерланди, пообіцявши спочатку 100, а пізніше - 250 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Наприкінці лютого Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 мільйонів євро.

За словами глави департаменту оборонної політики і стратегії міністерства оборони Чехії Яна Жиреша, українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати 800 тисяч снарядів, знайдених Прагою. У кого саме їх закуплять, наразі не повідомляється.

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