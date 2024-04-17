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Україна готує "взірцеву" безпекову угоду зі США - Єрмак

Дмитро Шварц
17 квітня 2024 р.

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі США. За його словами, документ має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак
ЄрмакФото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на виконання доручення Володимира Зеленського провів робочу нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки. Про це в середу, 17 квітня, повідомляє пресслужба президента.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", - наголосив Єрмак.

З американськими партнерами раніше провели вже два раунди переговорів щодо угоди, а на цій нараді узгодили дії з підготовки до чергового раунду, щоб просунутися в укладанні тексту проєкту документа, а також обговорили алгоритм дій після очікуваного рішення Конгресу США про військову допомогу Україні.

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Єрмак: Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж меморандум з Ізраїлем

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - заявив Єрмак.

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Двосторонні безпекові угоди

Україна вже підписала безпекові угоди з дев'ятьма країнами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією.  

Відомо, що готується безпекова угода з Норвегією.

 

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