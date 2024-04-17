Україна готує "взірцеву" безпекову угоду зі США - Єрмак

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі США. За його словами, документ має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на виконання доручення Володимира Зеленського провів робочу нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки. Про це в середу, 17 квітня, повідомляє пресслужба президента.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", - наголосив Єрмак.

З американськими партнерами раніше провели вже два раунди переговорів щодо угоди, а на цій нараді узгодили дії з підготовки до чергового раунду, щоб просунутися в укладанні тексту проєкту документа, а також обговорили алгоритм дій після очікуваного рішення Конгресу США про військову допомогу Україні.

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Єрмак: Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж меморандум з Ізраїлем

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - заявив Єрмак.

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Двосторонні безпекові угоди

Україна вже підписала безпекові угоди з дев'ятьма країнами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією.

Відомо, що готується безпекова угода з Норвегією.