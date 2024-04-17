Боррель пояснив, чому Україну не захищають так, як Ізраїль

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель і речник Держдепу США Метью Міллер прокоментували закиди Володимира Зеленського, що Україну партнери не захищають від повітряних ударів так, як захистили Ізраїль від Ірану.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував критику з боку президента Володимира Зеленського, який після удару Ірану по Ізраїлю дорікнув союзникам, що вони не захищають Україну від повітряних атак так само.

Як зазначив Боррель під час спілкування з пресою 16 квітня, він розуміє Зеленського, особливо з огляду на знищення росіянами Трипільської ТЕС, "але є речі, які не можна порівнювати".

"Ізраїль має "Залізний купол", який захищає його повітряний простір. Його будівництво тривало багато років і коштує дуже дорого. Навіть якби у нас були гроші в скриньці, це не можна було б побудувати за одну ніч", - сказав він.

Також Боррель вказав, що іранські ракети та дрони, прямуючи в Ізраїль, пролітали над військовими базами США, Франції та Великобританії, тож ці країни "діяли з метою самооборони". "В Україні чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає таких авіабаз. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", - сказав він.

Водночас Боррель зазначив, що ЄС працює над посиленням спроможностей протиповітряної оборони (ППО) України та висловив сподівання, що на зустрічі міністрів оборони 22 квітня будуть ухвалені конкретні зобов'язання щодо цього.

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Держдеп: У США з Ізраїлем зовсім інші відносини, ніж з Україною

Своєю чергою речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 16 квітня теж зазначив, що розуміє Зеленського: "Президент будь-якої країни, яка зазнає таких виснажливих нападів, шукатиме всіх можливих способів захистити свій народ". Водночас він "звернув увагу на контекст" - США мають "зовсім різні відносини з Україною та Ізраїлем".

"Ми маємо десятиліття партнерства з Ізраїлем у сфері безпеки. Ми надаємо їм пряму військову допомогу - не лише за два роки конфлікту, а протягом десятиліть. І маємо тривалий, широкий зв'язок між нашими військовими та ізраїльськими військовими. Ізраїль є головним союзником США поза НАТО. Україна просто перебуває в іншому становищі, оскільки ми не мали з ними такої угоди перед цим конфліктом", - сказав він.

Міллер також зазначив, що "в інтересах американського народу - не допустити прямого збройного конфлікту між США та Росією, тому що ми не хочемо Третьої світової війни".

При цьому він додав, що США "повністю віддані обороні України", надають їй озброєння, необхідні для захисту, зокрема Patriot та інші системи ППО. "Якщо ви хочете запитати, що ще ми можемо зробити, то це питання має бути передане Конгресу США, тому що у нас є законопроєкт, який дозволить надати Україні більше озброєнь, включаючи більше систем ППО, що їм дуже потрібно, і ми сподіваємося, що цей законопроєкт буде прийнятий", - сказав Міллер.

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